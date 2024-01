Turchia: Casa Bianca, programma F-35 incompatibile con sistemi russi S-300 e S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza della Turchia nel programma degli Stati Uniti per i caccia F-35 è incompatibile con l’utilizzo da parte di Ankara dei sistemi missilistici russi S-300 e S-400. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le discussioni continuano, e se la Turchia sarà in grado di risolvere le nostre preoccupazioni si potrà valutare se riprendere questo percorso: la nostra posizione non è cambiata”, ha detto. (Was)