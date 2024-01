Innovazione: scienza, politica e sindacati si interrogano su applicazione impianti cerebrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea di Elon Musk di consentire agli esseri umani di connettere in modalità wireless il proprio cervello con telefoni e altri dispositivi ha fatto un nuovo passo con l’annuncio che il primo essere umano ha ricevuto un impianto cerebrale dalla sua azienda, Neuralink, per motivi terapeutici. Nelle ultime 24 ore la notizia sta catalizzando due tipi di reazioni: da una parte coloro che evidenziano i grandi benefici per coloro che soffrono di malattie causate da traumi o disfunzioni di cervello e sistema nervoso; dall’altra quelli che temono che le possibili applicazioni del futuro – è bene specificarlo – potrebbero riservare all’umanità brutte sorprese. "L'uso iniziale - aveva detto Musk - è per chi ha perso l'uso delle gambe. Immaginate se Stephen Hawking avesse potuto comunicare più velocemente". Un argomento ripreso da Roberto Battiston, professore di fisica sperimentale dell’Università di Trento e già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, che ad “Agenzia Nova” spiega che “Neuralink punta a fare qualcosa di simile a quello che faceva Hawkings, che riusciva a comunicare con impercettibili movimenti degli occhi interpretati da sensori collegati ad un calcolatore”. “Neuralink - aggiunge - è collegata all’interno del corpo umano, nella corteccia cerebrale, un’interazione diretta con prospettive tutte da scoprire”. (segue) (Rin)