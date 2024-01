Innovazione: scienza, politica e sindacati si interrogano su applicazione impianti cerebrali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma se sono tutti d’accordo sulla necessità delle innovazioni in campo medico, le possibili applicazioni in altri settori creano inquietudine, nella politica e nel mondo del lavoro. Musk, grande comunicatore, aveva già parlato dell’idea di un “laccio neurale” che potrebbe aggiungere uno strato digitale simbiotico al cervello e fondere l’intelligenza artificiale con il cervello umano. Un cyborg del film Terminator se si vuole scherzare. Ma non troppo. Gli scenari sociali, economici ed etici sono già in grande trasformazione a causa dell’irruzione dell’intelligenza artificiale, che avrà un impatto sul 40 per cento dei lavori nel mondo, come il Fondo monetario internazionale ha sottolineato. “Immaginare che nel futuro ci saranno lavoratori di serie A con capacità aumentate e lavoratori di serie B mi inquieta”, dice Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati. (segue) (Rin)