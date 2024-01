Innovazione: scienza, politica e sindacati si interrogano su applicazione impianti cerebrali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E aggiunge: “la tecnologia senza etica può portare rischi incalcolabili all’umanità, appare sempre più necessaria una riflessione che coinvolga sia coloro che investono nell’innovazione sia i legislatori, a livello nazionale e internazionale”. Sul punto concorda il leader del Centro democratico, Bruno Tabacci, che però avverte che per regolamentare “bisogna conoscere in profondità tutti gli effetti di questa tecnologia, cosa difficile considerato che non ne conosciamo l’evoluzione”. Il punto, aggiunge Tabacci, è che “se l’innovazione tecnologica ha il solo fine di monetizzare, di far soldi, ci troviamo di fronte ad una distorsione”. Il rapporto tra le big tech, che oggi sono le aziende più capitalizzate in tutti mercati del pianeta, e i fini e i modi dell’evoluzione del genere umano è un punto che gli scienziati non si nascondono. “Questo tipo di progressi devono essere proprietà pubblica e non privata - ribadisce Roberto Battiston - l’umanità non può e non deve affrontarli come un gioco di potere e di denaro”. (segue) (Rin)