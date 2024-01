Innovazione: scienza, politica e sindacati si interrogano su applicazione impianti cerebrali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E come vede il sindacato questa ulteriore rivoluzione? “E’ un’innovazione che potrà avere applicazioni straordinarie non solo nella medicina ma anche nella sicurezza sul lavoro”, spiega Alessio De Luca, responsabile Ufficio progetto lavoro 4.0 della Cgil ed esperto del sindacato di intelligenza artificiale. Come accade con tutte le innovazioni tecnologiche - avverte - c’è un grossissimo “rischio di esclusione dal mondo del lavoro da parte di chi non è in grado di dotarsi di nuove tecnologie, sia al di fuori dei luoghi di lavoro che all’interno degli stessi”. Inoltre “si sorpassa la tipica criticità sul dato e forse ci sarà la possibilità di sapere ciò che pensa e ciò che prova il lavoratore. Intervenire sulle emozioni, sui pensieri e sulla volontà - specifica - è uno scenario che ci porta direttamente ad un’intelligenza artificiale generativa in grado di sondare e replicare le emozioni” grazie alla raccolta dei dati alla fonte. Si tratta di interrogativi legittimi e - per ora senza risposta - ma che non possono essere ignorati considerata la velocità dei cambiamenti a cui l’umanità è sottoposta. Anche perché, conclude Lorenzo Malagola, “il tema dell’interferenza nella volontà degli esseri umani rende necessaria una riflessione molto seria; un futuro che non difenda la dignità umana non è futuro e ci porta verso un inaccettabile transumanesimo”. (Rin)