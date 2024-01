Superbonus: Congedo (Fd'I), se paga Stato non si potrà più dire che è gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente non sarà più possibile prendere in giro i cittadini. Un ordine del giorno di Fratelli d'Italia ha ricevuto il parere favorevole del governo e così da oggi non sarà più possibile inserire la parola 'gratuitamente', né perifrasi che possano essere fuorvianti, su provvedimenti che invece hanno oneri per lo Stato". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze alla Camera, Saverio Congedo. "Il superbonus, ad esempio, è stato gratuito per i cittadini che ne hanno usufruito, ma ha avuto costi elevatissimi per lo stato ed è stato dunque pagato da tutti con l'imposizione fiscale - ha continuato il parlamentare -. Ben 150 miliardi che avrebbero potuto essere utilizzati per migliorare le condizioni di vita di tantissime persone o essere destinate allo sviluppo. Di gratuito non c'è stato nulla, e in futuro, grazie al nostro governo, non si potrà finalmente più dire. Non a caso la sinistra, abituata a prendere in giro gli italiani, ha votato contro". (Rin)