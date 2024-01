Caso Salis: Tajani, nessuna interferenza su processo ma si rispettino diritti imputata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano non può entrare nel merito della vicenda che riguarda Ilaria Salis, sotto processo in Ungheria per un caso di aggressione a manifestanti, ma "pretende" il rispetto della legislazione comunitaria sul trattamento dei detenuti, specie se in attesa di giudizio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione televisiva "Porta a Porta". "Non tocca al governo italiano entrare nel merito della vicenda giudiziaria. Rispettiamo le decisioni della magistratura ungherese ma pretendiamo il rispetto delle normative comunitari per quanto riguarda il trattamento dei detenuti. Stiamo solo chiedendo che si verifichino le condizioni di detenzione in carcere e che l'imputata non venga tradotta in giudizio in modo che lede i suoi diritti". (Res)