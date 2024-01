Milano: concluse indagini preliminari, sei indagati per le torri di via Crescenzago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato notificato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, Gruppo Spesa Pubblica, relative al procedimento sulle cosiddette Torri di via Crescenzago 105, a Milano, con cui vengono contestate ipotesi di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nonché altri reati. È agli atti il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Milano, il 22 gennaio 2024, non accogliendo l'istanza di sequestro preventivo del cantiere avanzata dalla Procura, sul mero rilievo della sproporzione di tale rimedio giuridico in relazione allo stato troppo avanzato dei lavori (ormai quasi ultimati), riconosce la piena fondatezza dell'impianto accusatorio e la sussistenza dei reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, contestati a tutti gli indagati. (segue) (Rem)