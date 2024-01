Milano: concluse indagini preliminari, sei indagati per le torri di via Crescenzago (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice sottolinea come la giurisprudenza di Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione sia concorde e univoca, come poche volte accade, nel ritenere la pianificazione urbanistica un obbligo imprescindibile della p.A. e un diritto della popolazione, e che pertanto costruzioni impattanti (per via dei nuovi carichi urbanistici che creano), come quella di specie, non possono essere realizzate in assenza di un previo "piano attuativo", di un piano urbanistico cioè che assicuri il raccordo con l'edificato preesistente e il necessario ridimensionamento dei servizi nell'intera zona (che comporta il coinvolgimento procedurale degli organi comunali e della popolazione). (segue) (Rem)