Milano: concluse indagini preliminari, sei indagati per le torri di via Crescenzago (3)

- Per il Gip l'insediamento di via Crescenzago, a causa delle gravose dimensioni, del numero di abitanti cui è destinato (almeno 321) e della necessità del previo piano attuativo, non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia né essere realizzato a mezzo SCIA, in sostituzione di un premesso di costruire. Per il giudice, in particolare, la determina dirigenziale del Comune n° 65 del 2018 sulla SCIA edilizia (a firma dei dirigenti) e la Circolare n° 1 del luglio 2023 contrastano con tutte le chiare interpretazioni giurisprudenziali secondo cui il principio di corretta pianificazione urbanistica afferisce a norme di legge fondamentali, poste a tutela di fondamentali diritti delle persone. (Rem)