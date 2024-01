Argentina: governo su Legge Omnibus, “opportunità di rimediare ai danni causati al popolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica "ha oggi l'opportunità di iniziare a rimediare al danno che ha causato al popolo argentino". È quanto si legge in una nota della che a presidenza argentina ha pubblicato sul proprio profilo X, il giorno in cui comincia la seduta fiume per discutere la cosiddetta "Legge Omnnibus", il corposo pacchetto di provvedimenti disegnato dal governo del presidente, Javier Milei, per riformare la politica e l'economia del Paese. Il governo ha dichiarato di aver ascoltato "tutte le raccomandazioni e le obiezioni" dopo i dibattiti sul progetto nelle commissioni legislative. "Ora è responsabilità dei deputati promuovere le riforme proposte" nella Legge Omnibus. Secondo il governo argentino, ogni riforma è "fondamentale" per "liberare le forze produttive della nostra nazione e recuperare il nostro futuro".(Abu)