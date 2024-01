Usa: Biden nominerà John Podesta all’incarico di inviato per clima al posto di John Kerry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si sta preparando a nominare John Podesta, attuale consigliere anziano della Casa Bianca per l’innovazione e l’energia pulita, all’incarico di inviato speciale degli Usa per il clima, al posto di John Kerry che in primavera passerà ad aiutare Biden nella campagna per le elezioni di novembre. Lo hanno riferito fonti anonime al “Washington Post”, aggiungendo che il titolo ufficiale di Podesta sarà quello di consigliere anziano del presidente per la politica internazionale sul clima. L’ex capo di gabinetto della Casa Bianca all’epoca dell’amministrazione Clinton continuerà quindi a lavorare per la presidenza, senza passare al dipartimento di Stato. (Was)