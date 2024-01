Pa: Zangrillo, decreto Pnrr probabilmente in Cdm prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La semplificazione è una delle grandi sfide. Dobbiamo rendere più semplice il rapporto tra Pubblica amministrazione, cittadini ed imprese. Con il decreto Pnrr che andrà in Consiglio dei ministri probabilmente la prossima settimana, lavoriamo sull’artigianato: oggi, per aprire un’attività di falegnameria servono 78 adempimenti, con le semplificazioni della prossima settimana ne basterà uno soltanto". Lo ha affermato a Tg2 post il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.(Rin)