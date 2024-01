Usa: Florida, giudice archivia la causa avviata da Disney contro DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale distrettuale in Florida ha archiviato la causa avviata da Disney nei confronti del governatore dello Stato, il repubblicano Ron DeSantis, accusandolo di ritorsioni dopo che l’azienda ha criticato pubblicamente una legge approvata nel 2022, che impone limiti stringenti alla possibilità di discutere tematiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere all’interno delle scuole. La giudice Allen Winsor, del distretto giudiziario settentrionale della Florida, ha scritto nella sentenza che non si sono basi legali sufficienti a giustificare la causa. Dopo le critiche di Disney, DeSantis ha nominato un nuovo consiglio di sorveglianza di Disney World, il quale ha successivamente votato per invalidare un accordo per la concessione di licenze di progettazione e costruzione all’interno del distretto dei parchi a tema che la società gestiva in autonomia nei pressi di Orlando dal 1967. La giudice ha però stabilito che Disney non è riuscita a dimostrare come la decisione di DeSantis le abbia causato danni materiali. (Was)