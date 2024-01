Caivano: Zangrillo, modello non è sperimentazione a sé stante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello Caivano “non è una sperimentazione a sé stante, ma è la volontà di sperimentare un percorso da utilizzare poi nelle tante altre aree disagiate dell’Italia". Lo ha detto a Tg2 post il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. "Accompagneremo per 24 mesi l'amministrazione di Caivano per recuperare la presenza dello Stato in un territorio che non era più nella disponibilità dello Stato. Lo stiamo facendo non soltanto sotto un profilo tecnico-amministrativo, ma stiamo cercando di coinvolgere la popolazione", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)