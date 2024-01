Argentina: Fmi, direttivo approva esborso da 4,7 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Staff e governo argentino, a colloquio a inizio gennaio a Buenos Aires, hanno trovato l'intesa sulla settima revisione degli accordi del Meccanismo di finanziamento esteso (Extended Fund Facility, Eff), lo strumento attivato dalla precedente amministrazione per ottenere nuove risorse utili a colmare il debito storico, in cambio del rispetto di determinati risultati macro economici. Lo staff del Fondo ha apprezzato i provvedimenti varati dall'amministrazione Milei per rimettere il programma "in carreggiata". Il percorso "verso la stabilità sarà impegnativo", e prima di produrre effetti positivi, la situazione peggiorerà, ha ammesso il Fondo, ma "le azioni iniziali" messe in capo dal nuovo governo "sono riuscite a evitare un’intensificazione della crisi". Si è segnato "un punto di flessione", con la Banca centrale che ha effettuato acquisti di valuta estera superiori ai 3,6 miliardi di dollari nell'ultimo mese e con società argentine che hanno iniziato a sfruttare i mercati internazionali", spiega il Fondo. (segue) (Abu)