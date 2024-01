Kosovo-Nord Macedonia: partiti macedoni della minoranza albanese in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Unione europea per il cambiamento (Esp), partito della minoranza albanese in Macedonia del Nord, e il presidente dell'Alleanza per gli albanesi, Arben Taravari, hanno incontrato a Pristina il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Lo riporta la stampa di Skopje, secondo cui durante i colloqui è stata discussa la proposta di presentare alle prossime elezioni presidenziali in Macedonia del Nord un candidato del blocco politico albanese, che dovrà incarnare "la convivenza tra i gruppi etnici e garantire il cammino europeo del Paese". Unione europea per il cambiamento ha recentemente annunciato che i membri del Movimento Vetevendosje del premier kosovaro Kurti saranno nelle sue liste elettorali nelle prossime elezioni parlamentari, che si terranno sempre in primavera.(Seb)