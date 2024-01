Kosovo: condannato per abuso d’ufficio ex ministro Infrastrutture Lekaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro delle Infrastrutture del Kosovo, Pal Lekaj, è stato condannato oggi dal Tribunale di Pristina a 3 anni e otto mesi di reclusione. Il processo è stato avviato a causa del pagamento da parte delle autorità kosovare di 53 milioni di euro aggiuntivi, oltre a quanto inizialmente pattuito, al consorzio Bechtel-Enka per la costruzione dell'autostrada “Arben Xhaferi”. Lekaj è stato condannato per abuso d'ufficio e danneggiamento intenzionale del bilancio dello Stato. Insieme all’ex ministro è stato condannato anche l’ex sottosegretario Nebih Shatri a un anno e otto mesi, il direttore dell’Ufficio per gli appalti Besim Tahiri a un anno e otto mesi e il consigliere Eset Berisha a 3 anni e tre mesi.(Alt)