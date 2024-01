Caso Salis: il Garante nazionale attiva procedure tutela diritti umani anche in sede europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha avviato un’interlocuzione formale con l’omologa Autorità di garanzia ungherese (commissario per i diritti fondamentali), riguardo al caso della cittadina italiana Ilaria Salis. Lo comunica il Garante nazionale in una nota. Il fine è di monitorare congiuntamente le sue condizioni di privazione della libertà personale e tutelare i suoi diritti fondamentali. Contestualmente, sono stati altresì informati i competenti organi del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea, anche in base al Protocollo opzionale alla convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Per ogni attività di competenza, il Garante nazionale - conclude la nota - ha parimenti avviato una proficua interlocuzione istituzionale con il ministero della Giustizia italiano informandolo degli atti compiuti anche in sede europea in qualità di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.(Com)