Medio Oriente: Usa, Blinken prepara un nuovo viaggio nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, tornerà nuovamente in visita in Medio Oriente nel prossimo futuro. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa, senza anticipare nulla in merito alla data o ai dettagli di un eventuale nuovo viaggio. “Il segretario è stato in Medio Oriente quattro volte dal 7 ottobre del 2023, e ci saranno altri viaggi in futuro: per ora non abbiamo un annuncio ufficiale da fare”, ha detto. (Was)