Carceri: Sisto, da ministero Giustizia grande attenzione a criticità

- Con il ministro Nordio, "abbiamo incontrato al ministero il presidente del Garante nazionale dei detenuti, Maurizio d'Ettore, unitamente ai suoi colleghi Irma Conti e Mario Serio, per effettuare una prima ricognizione sulle criticità nelle carceri". Lo ha detto il il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo a Sky Tg24. "Non seguiamo soltanto la strada di una 'terapia generale', ma riteniamo fondamentale indagare su ciò che accade nei singoli luoghi, con attenzione a ogni dettaglio - ha sottolineato -. Intanto, abbiamo messo in campo delle iniziative importanti: investimenti per gli psicologi negli istituti carcerari; specifici livelli di formazione per la polizia penitenziaria, della quale verranno rafforzati gli organici con l'assunzione di 2 mila nuovi agenti. Il piano assunzionale, che riguarda anche il personale tecnico, è partito da tempo ed è un costante 'work in progress'. È poi necessario proseguire la riflessione sull'architettura penitenziaria, dando attenzione agli ambienti carcerari e a come i detenuti vivano al loro interno. Il ministero è comunque sul pezzo: per ottenere i migliori risultati bisogna 'fare squadra' tra governo, magistratura, avvocatura, garante, operatori di polizia penitenziaria e personale carcerario", ha concluso Sisto.(Rin)