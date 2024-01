Innovazione: Tabacci (Centro democratico), quella tecnologica necessaria ma non può essere guidata solo dai soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’innovazione tecnologica ha il solo fine di monetizzare, di far soldi, “ci troviamo di fronte ad una distorsione”. Lo ha detto Bruno Tabacci, leader del Centro democratico e membro della commissione Bilancio della Camera. Tabacci ha aggiunto che è necessaria una regolamentazione, ma che per farlo “bisogna conoscere in profondità tutti gli effetti di questa tecnologia, cosa difficile considerato che non si conosce l’evoluzione e ad ogni azione si determinano altre conseguenze”. Per Tabacci “bisogna mettere intorno a un tavolo i signori che hanno questa tecnologia e chiedergli se sanno che cosa accadrà”. (Rin)