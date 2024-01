San Siro: Sala, primo passo chiederemo alle squadre se ancora interessate al Meazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come primo passaggio, "scriveremo innanzitutto tutto al Milan, e per conoscenza all'Inter, visto che ci sono stati degli atti formali su San Donato, per capire se sono ancora interessati a San Siro o se possiamo chiudere qui la questione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del libro "Vorrei chiederti di quel giorno" di Lorenzo Tosa in corso a Milano, commentando il progetto di ristrutturazione del Meazza, illustrato in commissione oggi. Poi però "certamente, - ha continuato - vorrei convocare le squadre", spiegando che "quello che io non so è se le squadre vogliono ancora avere un tavolo comune oppure no, ma credo che in ogni caso una convocazione a breve per parlare della cosa sicuramente ci sta". Rispondendo a chi gli ha chiesto dell'ipotesi di cessione di superficie alle squadre ha risposto che "il diritto di superficie anche lunghissimo darebbe due vantaggi: il primo che possono metterlo nello stato patrimoniale, il secondo che se si facesse, adesso non è stato esaminato dagli uffici dal Comune, ma immaginate a 90 anni, vuol dire che la quota che ci danno ogni anno è veramente minima", ha spiegato. Infine, il sindaco ha aggiunto che "la domanda 'ma perché arrivate adesso dopo tanto tempo con la ristrutturazione?' è lecita, ma d'altro canto noi siamo sempre stati consapevoli che per tanto tempo le squadre non ne hanno mai voluto parlare". (Rem)