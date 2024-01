Scuola: Paita (Iv), spettacolo deprimente, maggioranza inadeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza sta offrendo in Senato “uno spettacolo deprimente, confermandosi del tutto inadeguata". Lo dice in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Per ben due volte, i partiti di governo non sono stati in grado di garantire il numero legale subito prima del voto finale a un provvedimento governativo come il ddl Valditara, per di più collegato alla legge di bilancio. Abbiamo assistito non solo alla forzatura di far passare per coordinamento formale quella che è a tutti gli effetti una modifica del testo, ma anche alla sciatteria di non riuscire nemmeno a votare quella stessa forzatura. Comportamento indegno del Senato della Repubblica", conclude Paita. (Rin)