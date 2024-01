Argentina: al via dibattito sulla legge "omnibus", banco di prova del piano riforme di Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati argentina ha iniziato oggi la seduta fiume per discutere la cosiddetta "Legge Omnnibus", il corposo pacchetto di provvedimenti disegnato dal governo del presidente, Javier Milei, per riformare la politica e l'economia del Paese. Si tratta del primo e finora più importante banco di prova del sostegno politico all'azione riformatrice del governo da poco in carica. La legge "Base e punti di partenza per la libertà degli argentini" arriva alla Camera dopo giorni di intense trattative condotte negli ultimi giorni dal partito del presidente - La libertà avanza (Lla) - per garantire una buona base parlamentare. Negoziati conclusi con accordi su un testo che sarà in molti punti diverso rispetto all'originale, ma che - salvo sorprese - gode del sostegno di 137 deputati, otto in più della maggioranza assoluta dell'aula. Ai 38 rappresentanti di Lla si uniscono infatti i voti di pezzi della coalizione di centrodestra, Insieme per il cambio (Jxc), che aveva candidato a presidente Patricia Bullrich, oggi ministra della Sicurezza: i 34 dell'ala più moderata, Union civica radical (Ucr), i 37 deputati che fanno riferimento all'ex presidente, Mauricio Macri, riuniti in Proposta repubblicana (Pro), più quelli di coalizioni formate da partiti minori e a base territoriale. (segue) (Abu)