Argentina: al via dibattito sulla legge "omnibus", banco di prova del piano riforme di Milei (2)

- Il testo sbarcato in Aula è composto da 523 articoli, contro i 664 iniziali, e introduce riforme su un ampio numero di temi, dalla giustizia all'educazione, dalle privatizzazioni alla deregolamentazione dell'economia, dalle politiche di sicurezza alle leggi elettorali. La qualità e la quantità delle modifiche sarà definita da un dibattito che, nella prima lettura della Camera, durerà non meno di 30 ore. Se arriva il via libera dalla Camera, la legge dovrà essere approvata dal Senato, entro il 15 febbraio. Il dibattito si celebra nel pieno della sessione parlamentare straordinaria, convocata dal presidente proprio per non dover attendere la fine della pausa estiva, marzo, per varare la riforma. (segue) (Abu)