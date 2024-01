Argentina: al via dibattito sulla legge "omnibus", banco di prova del piano riforme di Milei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cadono, rispetto alla formulazione originale, alcuni capitoli di rilievo: il "pacchetto fiscale", l'insieme di norme su cui si ritiene si concentrassero gli sforzi utili a raggiungere alcuni obiettivi di bilancio, particolarmente attesi, tra gli altri, dal Fondo monetario internazionale (Fmi): su tutti, il deficit primario a zero e un taglio del 5 per cento di debito sul pil. "Quello che non vogliamo in nessun modo è che a causa di questo capitolo si ritardi ciò che riteniamo davvero necessario e urgente", aveva detto il ministro dell'Economia, Luis Caputo, assicurando che "la parte più importante" della legge, quella che "renderà possibile il cambio in Argentina e rispettare l'obiettivo del deficit zero", sono le riforme "strutturali". Il pacchetto fiscale comprende, misure di condono, l'anticipo delle tasse sui beni personali, la riforma sulla legge delle entrate, delle trattenute e il cambio nella formula per il pensionamento". (segue) (Abu)