Argentina: al via dibattito sulla legge "omnibus", banco di prova del piano riforme di Milei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da vedere poi quali delle 41 imprese statali annunciate in origine, verranno effettivamente avviate a privatizzazione: ad oggi, l'esclusione più risonante è quella della compagnia petrolifera statale Ypf (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), che dovrebbe continuare ad essere una impresa mista sotto controllo del governo, essendo lo Stato possessore del 51 per cento delle azioni. Importante anche la questione legata alla richiesta di certificare l'emergenza per ben undici temi, condizione che rende possibile al governo effettuare provvedimenti con forza di legge. Le trattative condotte alla vigilia avrebbero fatto cadere almeno quattro ambiti: sociale, difesa, sanità e pensioni. (segue) (Abu)