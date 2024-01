Argentina: al via dibattito sulla legge "omnibus", banco di prova del piano riforme di Milei (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più complesso il tema dell'ambiziosa riforma del lavoro: il capitolo era inserito nel decreto di necessità e urgenza (dnu) con cui, il 21 dicembre, il governo ha inteso avviare un'ampia deregolamentazione della struttura economica e produttiva del Paese. Ma, accogliendo il ricorso presentato dal maggior sindacato del Paese (Conferedacion general de trabajo, Cgt), una corte d'appello ha tolto proprio le norme sul lavoro, considerate non dotate del requisito di "necessità e urgenza" richiesto per poter essere assegnate al potere legislativo del governo, tramite decreto. Il governo ha inoltre confermato che non porterà avanti in questa sede l'aumento dell'aliquota della tassa sul reddito delle persone fisiche, altro prezioso strumento di bilancio, compensando le mancate entrate con un minor trasferimento dei fondi statali alle province. (Abu)