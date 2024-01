Trasporti: assessore Roma, stop a tutti i tram da maggio a ottobre, linee pronte per Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le linee tranviarie di Roma si fermeranno da maggio a ottobre per preparare la rete in vista del Giubileo. Lo ha fatto sapere l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, nel corso della seduta della commissione Mobilità di stamattina, presieduta da Giovanni Zannola del Pd. "Da maggio a metà ottobre chiuderemo tutte le linee tranviarie perché dobbiamo riqualificare il deposito di Porta Maggiore per ospitare i nuovi tram", ha detto l'assessore. "I tram non saranno in linea, ed è la notizia negativa, la notizia positiva però è che in quel tempo potremo finire tutti i lotti dei lavori mancanti in modo da avere tutte le linee tranviarie pronte e funzionanti per il Giubileo". Patané poco prima aveva spiegato: "La notizia importante è che abbiamo concluso la gara per l'acquisto dei 121 nuovi tram, la gara è stata aggiudicata alla spagnola Caf, 40 sono con la linea aerea, gli altri 81 possono andare a batteria o con la linea elettrica, sono bimodali, ospitano attorno alle 815 persone. Ci aspettiamo che questi mezzi possano arrivare nella primavera del 2025, con il ritmo di due o tre al mese. Per quanto riguarda il rifacimento dell'armamento stiamo proseguendo con tutte le fasi programmate, abbiamo rifatto molta parte dell'armamento ammalorato: finiremo entro quest'anno tutte le parti più ammalorate, i 18 lotti in cui abbiamo suddiviso Roma". (Rer)