Municipio Roma VII: delegato Scuola Città metropolitana, no accorpamento Ic Gentile e Milanesi

- Oggi durante il Consiglio del Municipio Roma VII, che si è tenuto all'interno dell'istituto comprensivo Francesco Gentile, il consigliere delegato alle scuole della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, è intervenuto per ribadire la contrarietà alla delibera regionale sul dimensionamento scolastico. "In particolare - spiega in una nota Parrucci - abbiamo discusso della scelta irrazionale di accorpare due realtà come l'Ic Francesco Gentile con l'Ic Guido Milanesi distanti tra loro oltre 8 chilometri. Decisioni che mettono in seria difficoltà famiglie insegnanti e lavoratori tutti, ignorando completamente le legittime richieste e proposte arrivate dai territori. Come Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale stiamo vagliando insieme alle rispettive avvocature la possibilità di impugnare per le vie legali tale provvedimento" (Com)