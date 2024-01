Caso Salis: Sala, insistere perché venga trattata in maniera umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al caso di Ilaria Salis "si tratta di quelle cose per cui possibilità di incidere del sistema, per le voci che sentiamo, sembrano essere abbastanza limitate, anche se oggettivamente bisogna insistere nel trattare la Salis in maniera umana e fare chiarezza alla famiglia su quello che può essere il percorso". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del libro "Vorrei chiederti di quel giorno" di Lorenzo Tosa in corso a Milano. Il consiglio comunale, lunedì, ha approvato una mozione affinché il Comune rivolga un appello al Governo, ma "anche se capisco il Consiglio Comunale, non credo sia una lettera del Sindaco di Milano a poter cambiare le cose". (Rem)