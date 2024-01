Gaza: Usa, in corso pianificazione per capire come arrivare ad istituire Stato palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di uno Stato palestinese, con adeguate garanzie di sicurezza per Israele, è un obiettivo che gli Stati Uniti stanno perseguendo attivamente, ed è in corso un processo di pianificazione per capire quale sia la via migliore per raggiungerlo. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti sostengono la creazione di uno Stato palestinese: ci sono diverse modalità con cui si può raggiungere questo obiettivo, e stiamo esaminando un largo ventaglio di opzioni che stiamo discutendo anche con i nostri partner nella regione”, ha detto, aggiungendo che “questa è la via migliore per portare la pace” in Medio Oriente. (Was)