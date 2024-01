Estonia: rapporto pubblico mette in dubbio obiettivi su produzione elettricità da rinnovabili entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale è in dubbio il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 20230 dall'Estonia in merito alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Questo quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Ufficio nazionale di audit, che ritiene difficile che il Paese riuscirà a produrre una quantità di elettricità da fonti rinnovabili pari almeno al consumo totale di un anno. Il rapporto "Attività dello Stato nello sviluppo dell'energia eolica" sottolinea che nel 2022 il Parlamento estone, il Riigikogu, ha adottato un emendamento alla legge sull'organizzazione dell'economia energetica, che fissa l'obiettivo di raggiungere la produzione di elettricità rinnovabile entro il 2030 in un volume pari ad almeno il cento per cento del consumo finale totale di energia elettrica. Nel 2022, l’elettricità da rinnovabili rappresentava il 32 per cento del totale consumato in Estonia, ovvero meno di un terzo dell’obiettivo nazionale per il 2030. L’Ufficio nazionale di audit rileva che l’energia eolica è considerata la fonte di energia rinnovabile con il maggiore potenziale nella regione, ma negli ultimi dieci anni in Estonia non sono stati aggiunti grandi parchi eolici per utilizzarla. Solo negli ultimi anni si sono mossi passi in avanti per rimuovere gli ostacoli e semplificare i processi per accelerare la realizzazione dei parchi eolici, secondo i documenti. (Sts)