Sanità: Majorino (Pd) da giunta regionale provvedimenti di piccolo cabotaggio

- "Siamo alle solite: provvedimenti di piccolo cabotaggio che non sembrano intaccare i problemi di fondo. La situazione delle liste d'attesa, mentre Bertolaso annuncia, sta peggiorando ulteriormente". Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd, commentando le dichiarazioni dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso a proposito della delibera sugli indirizzi di programmazione 2024 approvata oggi dalla Giunta regionale. (Com)