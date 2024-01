Lombardia: Piloni (Pd), si riconosca alla Vespa lo status di Patrimonio culturale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni torna a chiedere che si riconosca alla Vespa lo status di Patrimonio culturale italiano, ricordando di avere presentato già due mesi fa una mozione in Consiglio regionale volta proprio a questo risultato. “Quando una persona in ogni parte del mondo pensa al design italiano gli viene in mente il profilo inconfondibile della Vespa - afferma Piloni -. Tra i prodotti industriali italiani che hanno fatto la storia del design e del made in Italy, la Vespa è certamente uno dei più famosi e dei più iconici, basti pensare che è esposta in tutto il mondo, dal museo del design italiano alla Triennale di Milano fino al MoMa di New York. E la sua storia continua di generazione in generazione, tanto che negli ultimi dieci anni ne sono stati venduti oltre un milione e mezzo di esemplari, mentre i suoi cultori sono organizzati in 597 Vespa Club italiani, di cui una trentina in Lombardia e quaranta associati al Vespa World Club che conta 40 mila soci. Riconoscere alla Vespa lo status di Patrimonio culturale italiano è un omaggio non solo al più fortunato e più imitato scooter ma anche al genio industriale del nostro Paese. Auspico che la Giunta regionale voglia accogliere positivamente questa proposta che peraltro è stata avanzata nella primavera scorsa dal Vespa club nazionale.” (Com)