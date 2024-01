Medio Oriente: Usa, milizie filo-Iran sospendono attacchi? Giudicheremo in base alle loro azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti giudicheranno il gruppo paramilitare sciita iracheno Kataib Hezbollah e tutte le altre milizie filoiraniane nella regione “in base alle loro azioni, e non in base a quello che dicono”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa, dopo che Kataib Hezbollah ha annunciato di avere sospeso gli attacchi contro il personale militare statunitense in Iraq e in Medio Oriente dopo il raid avvenuto domenica scorsa contro una base Usa in Giordania, a seguito del quale hanno perso la vita tre militari. “Kataib Hezbollah ha attaccato le forze e gli interessi statunitensi nella regione: abbiamo detto per molto tempo che gli attacchi devono finire, e ora prenderemo provvedimenti”, ha detto. (Was)