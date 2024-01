Ex Ilva: Turco (M5s), decreto per indotto vuoto di soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Mentre al Senato è già arrivato un primo decreto sull'ex Ilva di Taranto, il governo decide di vararne un altro per l'indotto a distanza di una settimana che ha tutti i connotati della triste burla orchestrata ai danni di Taranto. “Soprattutto, è un'altra dimostrazione della totale mancanza di visione di questo governo anche in tema di politica industriale, e di come non ci sia alcuna consapevolezza di quali siano i problemi dell'acciaieria e della città”. Così in una nota Mario Turco, vicepresidente e coordinatore del comitato economia, lavoro e imprese del Movimento 5 stelle. “Meloni e Urso non sanno minimamente che pesci prendere su Taranto, così vanno avanti per tentativi, purtroppo sin qui tutti drammaticamente falliti. Il decreto non garantisce il pagamento dei crediti maturati dalle imprese dell'indotto, così come non garantisce la piena occupabilità dei lavoratori e delle aziende che ruotano attorno a essa. Dall'altra parte, si decide di invogliare le imprese dell'indotto a indebitarsi ancor più di quanto non lo siano già, soltanto per rimanere a galla: evidentemente il governo ignora che tante di queste imprese non sono più "bancabili". Per esse inoltre non c'è alcuna sospensione dei pagamenti delle imposte, Iva e versamenti dei contributi. Inascoltate sono state le richieste del territorio. Ci troviamo al cospetto di un ulteriore provvedimento vuoto di soluzioni che non solo non risolve nulla, ma al contrario genera ancora più confusione e mette decisamente più a repentaglio il futuro di tutto l'indotto Ilva. Il governo su Taranto si sta muovendo in modo sgangherato e non risolutivo, e ora il rischio bomba sociale si fa sempre più concreto", aggiunge. (Rin)