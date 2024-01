© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta degli Stati Uniti all’attacco avvenuto domenica scorsa contro una base militare Usa in Giordania, a seguito del quale hanno perso la vita tre militari, non porterà ad una escalation nella regione. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Una escalation del conflitto in Medio Oriente non è nell’interesse di nessuno”, ha detto. (Was)