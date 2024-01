Migranti: Casa Bianca, repubblicani scelgano se fare politica o aiutare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno una scelta: possono continuare i loro teatrini politici oppure possono collaborare per mettere in sicurezza le frontiere. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Per anni, hanno rifiutato di ascoltare le richieste del presidente Joe Biden per maggiori fondi da dedicare alla sicurezza dei confini, e ora si rifiutano anche solo di considerare un accordo bipartisan: dovrebbero riflettere su quello che dicono”, ha detto. (Was)