Gaza: Sullivan incontra ministro israeliano Dermer, focus su ostaggi e aiuti umanitari

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato a Washington il ministro per gli Affari strategici di Israele, Ron Dermer. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il colloquio si è incentrato sulla situazione nella Striscia di Gaza, e in particolare sulle trattative per raggiungere un accordo che consenta il rilascio degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, oltre alla necessità di rafforzare l’assistenza umanitaria ai civili”, ha detto. (Was)