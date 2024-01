Ambiente: al via piano riforestazione di Roma, oltre 5.600 alberi in tutti i municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via piano riforestazione di Roma con oltre 5.600 alberi in tutti i municipi. "Riforestiamo Roma. Alberi per mitigare le temperature, dare ombra, restituire qualità ambientale e bellezza alla città. È partito il piano di messa a dimora di oltre 5.600 alberature che nei prossimi due mesi interesserà strade, piazze e aiuole in tutti i municipi di Roma. Ricostituiamo i filari delle alberature stradali e piantiamo nuovi alberi, che contribuiscono ad assorbire le emissioni di CO2 e polveri sottili e ad adattare la città al cambiamento climatico in atto". Lo scrive su Facebook l'assessora all'Ambiente di Roma Sabrina Alfonsi. "Oggi mettiamo a dimora 30 peri da fiore lungo i marciapiedi di via Baldassarre Peruzzi a San Saba (municipio I), in sostituzione di vecchie alberature. Un intervento che si aggiunge, tra gli altri, a quelli in corso o già conclusi in viale Leonardo da Vinci (VIII), dove si stanno piantando circa 60 alberi tra Ligustri, Sophore e Ginko Biloba - aggiunge l'assessore -. Un lavoro che prevede anche il riempimento delle ‘tazze’ vuote da anni per ripristinare i filari mancanti e creare più ombra sui marciapiedi, incluso quello ampliato dal municipio VIII antistante all’istituto scolastico di via Padre Semeria". (segue) (Rer)