Ambiente: al via piano riforestazione di Roma, oltre 5.600 alberi in tutti i municipi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio IV a San Basilio "abbiamo piantato 15 bellissimi tigli nell’area verde di Via Montecarotto, 30 lecci a Villa Fassini e 25 tigli nel parchetto di Via Monte Manno - continua l'assessore Alfonsi -. Si sono anche concluse le piantagioni di 14 ligustri a Via Tor Caldara nel municipio VII". Un piano serrato di interventi messo a punto dal dipartimento Ambiente di Roma Capitale che prevede, già nei prossimi giorni, la messa a dimora di centinaia di piante di lecci, ligustri, frassini, alberi di Giuda, aceri, pini, prunus in diverse zone tra cui via Faleria (VII), Via Odescalchi, via Efeso e Parco Bonafede (VIII), via Val di Lanzo, Via Valle Vermiglio e Via Val Sillaro (III), Villa Pamphilj (XII). Restituiamo man mano a Roma un’infrastruttura verde cittadina fatta di alberi e arbusti che mitigano il clima e restituiscono aria pulita alle romane ai romani. (Rer)