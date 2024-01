Scuola: Frassinetti, riforma tecnici e professionali importante opportunità per nostri studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in aula al Senato è stata approvata la riforma della filiera tecnico-professionale, riforma fortemente voluta dal ministro Giuseppe Valditara. Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell'Istruzione e del Merito. E' stato apprezzabile il dibattito che si è sviluppato in Commissione Cultura che ha coinvolto tutte le forze politiche soprattutto grazie alla Sen. Bucalo, relatrice del provvedimento, ed al presidente della Commissione Cultura Marti. E' un primo importante passo nella riqualificazione degli istituti professionali e tecnici che daranno agli studenti la possibilità di effettuare percorsi di quattro anni più due anni di Its (Istituti Tecnici Superiori). Con questa riforma ci sarà una maggiore interazione con le imprese e la possibilità di istituire dei veri e propri Campus per creare poli formativi legati alle esigenze specifiche dei territori. L'obiettivo prioritario per questo governo è quello di ottenere per i nostri studenti diplomi sempre più qualificati che li mettano in grado di trovare facilmente la loro occupazione", aggiunge. (Rin)