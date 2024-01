Usa: Fed mantiene invariati i tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse negli Stati Uniti. Nel comunicato diffuso al termine dell’ultima riunione del comitato federale per i mercati aperti (Fomc), la Fed ha segnalato un lieve cambio di approccio, rimuovendo i passaggi che prevedono un incremento progressivo dei tassi di interesse finché non sarà riscontrabile un percorso concreto e sostenibile verso una inflazione entro la soglia obiettivo del due per cento. L’istituto ha anche precisato che al momento non sono previsti tagli dei tassi di interesse. “Una riduzione non è ancora una misura appropriata”, si legge nella nota. (Was)