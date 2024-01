Medio Oriente: Casa Bianca, milizie sospendono attacchi? Non sono credibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del gruppo paramilitare sciita iracheno Kataib Hezbollah, che ha annunciato la sospensione degli attacchi contro il personale militare statunitense in Iraq e in Siria, non possono essere prese troppo sul serio. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ci hanno attaccato più di una volta, e hanno ucciso i nostri soldati”, ha detto, facendo riferimento all’attacco di domenica scorsa contro una base militare statunitense in Giordania, a seguito del quale tre soldati hanno perso la vita. (Was)