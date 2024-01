Parlamento: domani audizione Arachi (Upb) su Livelli essenziali prestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 1 febbraio, alle ore 11, presso l'aula del III piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per le questioni regionali svolge l'audizione di Giampaolo Arachi, componente del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, sul seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)