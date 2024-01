Caso Salis: Nanni (CC), Salvini irresponsabile giustifica violazione diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimango basito di come un Ministro del nostro Governo di fronte a certe immagini e situazioni assuma atteggiamenti che sembrano quasi assecondare atti che sono di una gravità inaudita. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale. "Ciò che sta accadendo in Ungheria - continua - nei confronti della nostra connazionale Ilaria Salis è ingiusto, inaccettabile e disumano e succede a due passi da noi, in uno dei paesi dell'Unione Europea ed in un'epoca storica in cui la tutela dei diritti umani dovrebbe essere un baluardo per tutti i governi che ne fanno parte e del mondo intero. Anziché mostrare sostegno e farsi promotore di azioni concrete che assicurino la tutela dei diritti della nostra connazionale affinché le venga assicurato un processo giusto ed equo, tra l'altro dopo mesi di appelli da parte dei familiari della giovane, il Ministro Salvini non ha perso occasione per screditarne la figura e sminuire in maniera indegna la gravità di ciò che sta accadendo. Ritengo che sia una gravissima mancanza di assunzione di responsabilità di fronte ad eventi come questo – conclude Nanni - che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe invece condannare pubblicamente senza alcuna remora".(Com)