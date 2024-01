Veneto: per imprese manifatturiere a est quota estera di fatturato al 36 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese manifatturiere del Veneto est, nel 2022, hanno fatto salire la propria quota di fatturato estero al 36 per cento e nel 2021 il dato si era attestato al 33,5 per cento. Questo uno dei dati emerso nella terza edizione dell'osservatorio Export 2023 denominato 'Le imprese del Veneto est tra transizioni gemelle e internazionalizzazione' di Confindustria Veneto est in collaborazione Sace e Fondazione nord est. In positivo anche il valore delle esportazioni con +24,8 per cento rispetto al 2019. "L'internazionalizzazione nelle sue diverse forme, come emerge dall'osservatorio, rimane un elemento imprescindibile di crescita per il nostro sistema produttivo – ha dichiarato Alessandra Polin, consigliere delegata Confindustria Veneto est per l'Internazionalizzazione - pur in un anno ancora di incertezze e nuovi rischi per i flussi commerciali, dovuti alla forte riduzione dei transiti nel canale di Suez, con un impatto fortissimo su tempi e costi dei container cresciuti del 350 per cento rispetto al 2020. Le nostre imprese hanno grande capacità di reazione e adattamento ai mutamenti, come conferma l'elevato numero di imprese che hanno rimodulato e accorciato le catene di fornitura o guardano a nuovi Paesi. Nonostante gli shock degli ultimi anni, le aziende hanno profuso un grande sforzo e investimenti tesi a innovare in tecnologie digitali e ad adottare azioni di sostenibilità (riduzione emissioni, maggior controllo etico-sociale sulle produzioni) per essere più competitive sui mercati globali. (segue) (Rev)