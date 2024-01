Veneto: per imprese manifatturiere a est quota estera di fatturato al 36 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvaguardare e potenziare la loro presenza internazionale è una priorità assoluta: occorre una politica industriale nazionale ed europea capace di far emergere, ulteriormente, le enormi potenzialità delle nostre imprese, sostenendole nell'affrontare le sfide e le opportunità della transizione ecologica e digitale. E occorrono strategie di attrazione degli investimenti, aumentando l'attrattività del territorio e la competitività delle imprese, in modo da favorire sia nuovi investimenti in Italia e in Veneto, sia il reshoring di attività strategiche e a più alto valore aggiunto". L'indagine, come si apprende dal report, ha confermato che "le esportazioni dirette si confermano la principale modalità di presenza all'estero delle imprese del Veneto est (58,2 per cento), seguita dall'import di materiali e componenti (21,9 per cento), vendita occasionale (16 per cento), esportazioni in subfornitura (15,4 per cento), quindi presenza con filiali commerciali o negozi (9,6 per cento), uffici di rappresentanza (7,2 per cento) e produzione con proprie sedi e stabilimenti (4,8 per cento). Fra i mercati più rilevanti per il 2024 sono stati individuati quelli della Germania, Francia e Stati Uniti. Inoltre, è emerso che le imprese hanno una maggior resistenza e sono più competitive se adottano la transizione verde e digitale. (Rev)